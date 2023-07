Volksfeststimmung im Park

Im kleinen Reinsberger Ortsteil Neukirchen geht es am Wochenende wieder hoch her - sogar noch etwas höher als in den vergangenen Jahren. Denn der Reit- und Fahrverein "Am Park" feiert Jubiläum: Zum 60. Mal wird am Sonnabend und Sonntag das traditionelle Reit- und Springturnier auf der Reitanlage unmittelbar am Neukirchener Park ausgetragen.