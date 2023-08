Kaderplanung der Wölfe biegt auf Zielgerade ein

Die Kaderplanungen in den Reihen des einzigen Eishockey-Regionalligisten im Erzgebirge biegen dieser Tage auf die Zielgerade. Die Schönheider Wölfe haben ihre Mannschaft für die kommende Saison in der Staffel Ost so gut wie zusammen. Denn jetzt wurden nach Verteidigung und Angriff auch noch die Torhüterpositionen benannt.