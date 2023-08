Knapp 24.000 Euro Fördergeld für WSC

Der WSC Oberwiesenthal hat allen Grund zur Freude. Am Rande des FIS Sommer Grand Prix der Nordischen Kombination am Wochenende hat Sachsens Sportminister Armin Schuster einen Zuwendungsbescheid an WSC-Vereinsgeschäftsführer Christian Freitag übergeben. Dank dieser Förderung des Freistaats kommt dem Verein eine finanzielle...