Konkurrenz in Prag noch zu stark

Einen abenteuerlichen Ausflug haben vier junge Ringer des RSK Gelenau am Wochenende hinter sich gebracht. "Wir sind morgens halb sechs los, waren tags darauf gegen zwei in der Nacht zuhause", so Betreuer Sven Lerchenberger nach den Prag Open. Rein sportlich ging es für die Gelenauer bescheiden aus, doch die Konkurrenz war auch...