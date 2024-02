Kugelstoßer aus dem Erzgebirge hadert mit sich: Bei Meeting in Rochlitz bremsen Kevin Reim Schmerzen aus

Das Handgelenk ist nicht fit. Für Kevin Reim stellt das auch mental eine Belastung dar. Dennoch behält der 21-Jährige von der WSG Schwarzenberg-Wildenau die deutsche Meisterschaft noch im Blick.

Optimal ist anders: Noch immer schmerzt das Handgelenk, sagt Kevin Reim. Dieser Umstand bremst den Kugelstoßer der WSG Schwarzenberg-Wildenau seit Monaten aus. So war der 21-Jährige auch mit dem Resultat beim Internationalen Kugelstoßmeeting am Sonntag in Rochlitz gar nicht zufrieden. Im B-Finale der Männer standen für ihn nur 17,10 Meter zu...