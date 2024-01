Wie sich Leichtathletik-Talente aus dem Erzgebirge in Chemnitz für höhere Aufgaben empfehlen

Kugelstoßer Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat die Norm für die deutsche Meisterschaft noch nicht geknackt. Neue Bestleistungen indes gelangen zwei Läuferinnen des Vereins.

Für die wichtige Norm hat es noch nicht gereicht: Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat bei der Landesmeisterschaft der Leichtathleten in Chemnitz in seiner Paradedisziplin bei den Männern zwar Silber geholt. Doch der Kugelstoßer kam vorerst „nur“ auf eine Weite von 17,43 Meter. Für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft...