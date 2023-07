Kugelstoßer holt in Göttingen Schwung

Kugelstoßer Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau ist am Wochenende in Göttingen gefordert. Der Erzgebirger tritt bei der deutschen Meisterschaft der U 23 an. Allerdings, so teilte der Verein mit, konnte der Student wegen einer Verletzung nicht optimal trainieren. "Aber er wird dennoch sein Bestes geben", heißt es weiter....