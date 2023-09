Licht und Schatten zum Auftakt

Von Licht und Schatten waren die ersten Testspiele der Schönheider Wölfe geprägt. Nach einer 3:10-Niederlage (1:3/2:2/0:5) am Freitagabend in Amberg verbuchte der Eishockey-Regionalligist gegen die Wild Lions am Sonntag zuhause ein 4:2 (1:0/2:1/1:1). Auswärts hatte sich im Schlussdrittel der Kräfteverschleiß bei den Gästen...