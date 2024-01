Lokalmatador setzt sich durch

Es läuft bei David Neuber. Erst kürzlich sicherte sich der Tischtennisspieler des SV Tanne Thalheim, der sonst in der Bezirksklasse um Punkte spielt , den Pokal des Oberbürgermeisters in Stollberg. Nun legte er an den eigenen Platten nach. Beim Weihnachtsturnier, das der Verein alljährlich "zwischen den Jahren" veranstaltet,...