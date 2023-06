Mit 46 zum ersten Mal auf der Matte

Zu welchen Leistungen Sportler auch in höherem Alter noch in der Lage sind, haben die Deutschen Veteranen-Meisterschaften der Ringer in Gelenau gezeigt. Bei ihren German Masters bewiesen sowohl am Freitag (Freistil) als auch am Samstag (griechisch-römisch) jeweils mehr als 100 Teilnehmer, wie gut sie auch mit teilweise über 50 ihre...