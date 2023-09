Nach tödlichem Unfall bei Dreieckrennen in Zschorlau: Große Geste sorgt bei Auer Motorsportlern für Gänsehaut

Der Tod des ehemaligen Rennfahrers Wolfram Trabitzsch hat dieses Jahr nicht nur das legendäre Zschorlauer Dreieckrennen überschattet, sondern die ganze Motorsportwelt erschüttert. Jetzt gab es ein unerwartetes "Nachspiel" - und zwar für die Ausrichter des Classic-Grand-Prix.

Eine Tragödie hat das 26. Dreieckrennen in Zschorlau überschattet. Bei dem Historic-Grand-Prix war am 16. Juli auch Wolfram Trabitzsch auf die Strecke gegangen. Während eines Präsentationslaufs prallte der 74-Jährige gegen einen Baum. Er zog sich schwerste Verletzungen zu, an denen er in der Nacht darauf im Krankenhaus verstarb.