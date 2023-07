Mülsener zollt verstorbenem Kollegen Respekt

Der tragische Unfall von Wolfram Trabitzsch beim Classic-Grand-Prix in Zschorlau am vergangenen Wochenende beschäftigt Ronald Neef auch in den Tagen danach noch sehr. Als der 74-jährige Chemnitzer am Sonntagnachmittag beim traditionellen Zschorlauer Dreieckrennen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen...