Nach Vinnhorst-Pleite: Auer Zweitligahandballer wollen Wiedergutmachung betreiben

Am Samstag, 18 Uhr, empfängt das Schlusslicht den Tabellenfünften aus Coburg, der zuletzt vier Siege in Serie eingefahren hat. Doch die Gastgeber glauben weiter an sich.

Gegenüber den Kickern der deutschen Fußballnationalmannschaft haben die Handballer des EHV Aue einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Während jene ihre jüngsten Negativerlebnisse den gesamten Winter über mit sich herumschleppen und sich erst im März rehabilitieren dürfen, haben die Erzgebirger schon diesen Samstag Gelegenheit dazu. Nach... Gegenüber den Kickern der deutschen Fußballnationalmannschaft haben die Handballer des EHV Aue einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Während jene ihre jüngsten Negativerlebnisse den gesamten Winter über mit sich herumschleppen und sich erst im März rehabilitieren dürfen, haben die Erzgebirger schon diesen Samstag Gelegenheit dazu. Nach...