Nächster Dämpfer: Für die Zweitliga-Handballer des EHV Aue ist der Klassenerhalt in weite Ferne gerückt

Die Erzgebirger haben ihr Heimspiel gegen TSV Bayer Dormagen verloren.

Der EHV Aue hat am Sonntag sein Heimspiel gegen den TSV Bayer Dormagen mit 24:33 (15:18) verloren. Zunächst starteten beide Teams auf Augenhöhe in die Partie. So sah es noch in der 28. Minute beim Stand von 14:14 nach einer engen Kiste aus, doch innerhalb kürzester Zeit und wegen Fehler auf Auer Seite enteilten die Gäste vor 1697 Zuschauern in...