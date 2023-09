Noch fehlt das Eis: Wölfe krempeln Terminplan um

Eishockey, Regionalliga: Abschiedsspiel für Petr Kukla steigt erst am 30. September - Saison startet am 7. Oktober

Weil sich das Aufeisen im heimischen Kunsteisstadion um fünf Tage nach hinten verschoben hat und erst jetzt beginnt, müssen die Wölfe aus Schönheide umplanen. So ändern sich Termine für Spiele in der Vorbereitung und in der Eishockey-Regionalliga Ost.