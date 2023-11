Punktspielpremiere: Burkhardtsdorfer Volleyballer schlagen zum ersten Mal zuhause auf

Noch vor kurzem waren Volleyballer des TSV Burkhardtsdorf eine reine Freizeittruppe. Doch das hat sich geändert - dank eines Zufalls.

Handball und Tischtennis: Mit diesen beiden Sportarten ist der TSV Burkhardtsdorf bislang im Wettkampfbetrieb in Erscheinung getreten. Nun kommt eine dritte hinzu. Denn seit kurzem wird in der Neveon-Arena am Topfmarkt auch um Punkte gepritscht und geschmettert. An diesem Montag ab 19.30 Uhr steigen die ersten beiden Heimspiele der Abteilung in...