Quälerei am Fichtelberg: Die Steigfellmetzelei muss man mögen

Diesen Freitag beginnt 10 Uhr der Anmeldezeitraum für das Event am 27. Januar 2024. "Es wird nicht lange dauern, dann sind wir ausgebucht", prophezeit Martin Lützendorf von den Organisatoren des Skimountaineerings am Fichtelberg in Oberwiesenthal, das sie Steigfellmetzelei genannt haben. Bild: Marcel Lohr