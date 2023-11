Regionalliga: Lugauer Tischtennisspieler daheim gegen Topteam Versbach ohne Chance

Beim 2:8 konnten nur die beiden Spitzenspieler der Erzgebirger noch einigermaßen mithalten. Der Mannschaftsleiter bleibt trotzdem optimistisch, was den Klassenerhalt angeht.

Viel ausgerechnet hatten sich die Tischtennisspieler des TTC Lugau am Sonntag schon im Vorfeld nicht. Zu stark erschien der Regionalligazweite aus Versbach dem Vorletzten aus dem Erzgebirge. Und der vermeintliche Leistungsunterschied wurde an den Platten tatsächlich schnell offenkundig. Ohne Mühe und am Ende mit 8:2 setzten sich die Gäste aus...