Ringen: Gleichgesinnte aus Gelenau greifen nach Gold in Griechenland

Der eine wohnt in Gelenau, der andere kämpft für Gelenau. Gemeinsam haben sie nun ein Ziel: die Weltmeisterschaft der Veteranen in Loutraki.

Für den einen ist es die Rückkehr an eine Stätte des Erfolges, für den anderen Neuland. Gemeint ist Loutraki, eine Stadt am Golf von Korinth, rund 80 Kilometer von der griechischen Hauptstadt Athen entfernt. Während Daniel Franke, der dort 2021 Silber bei der Weltmeisterschaft der Veteranenringer gewann, also weiß, wo er hinzugehen hat, muss...