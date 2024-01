Sachenliga-Damen peilen Heimsieg an

Zum Auftakt des neuen Kalenderjahrs sind die Tischtennisspielerinnen der SG Sorgau in heimischer Halle gefordert. Der Tabellenfünfte der Sachsenliga, der nach der Hinrunde 9:9 Punkte auf dem Konto hat, empfängt am Samstag, 14.30 Uhr, in Zöblitz den TTV 1948 Hohndorf. "Die Gäste stehen im Moment mit 4:14 Punkten auf dem...