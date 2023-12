Sachsenligist beendet Hinrunde daheim

Mit dem Heimspiel gegen den TSV Blau-Weiß Röhrsdorf schließen die Badmintonspieler des BV Marienberg diesen Samstag ihre Hinrunde in der Sachsenliga ab. In der 10 Uhr beginnenden Partie in der Halle am Turnvater-Jahn-Weg bietet sich den Gastgebern die Chancen, mit dem Gegner nach Punkten gleichzuziehen. "Röhrsdorf gehört zu den...