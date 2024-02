Schlettauer rast auf Rang 2 der Wertung

Der AMC Annaberg-Buchholz hat am Sonntag seine Ortsclub-Kartmeisterschaft 2024 ausgetragen. In der Karthalle des Verkehrssicherheitszentrums Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal siegte Julia Schneider in der Damenklasse vor Cornelia Klemm und Susann Strohbach. In der separaten Jugendwertung erkämpfte Philipp Glowa den Bronzepokal....