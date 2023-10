Sieg zum Auftakt im Schülercup

Traditionell beginnt die Saison im Deutschen Schülercup der Skispringer und Kombinierer in Winterberg. Mit am Start standen am Wochenende im Hochsauerland drei Jungs vom Skisportverein Geyer: Till Thumser und Mick Lippmann (beide AK 12) sowie Kandy Massalsky (AK 13). Wie jedes Jahr ist die Technikbewertung ein wichtiger Bestandteil...