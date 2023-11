Skispringerin Pia-Lilian Kübler: Gute Argumente geliefert

Die Skispringerin Pia-Lilian Kübler hat zusammen mit Selina Freitag bei den deutschen Meisterschaften die Team-Goldmedaille gewonnen. Hat sich die 21-Jährige damit auch ins Weltcup-Aufgebot befördert?

Es war ihre erste Medaille bei nationalen Titelkämpfen im Skispringen. Und dann gleich Gold: Pia-Lilian Kübler vom SV Zschopau hat sich am Sonntag mit Selina Freitag in der Vogtland-Arena in Klingenthal zur deutschen Meisterin im Teamwettbewerb gekrönt.