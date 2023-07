Spontane Starter sind willkommen

Obwohl für den Schwarzwassertallauf um Voranmeldung gebeten wird, können sich Teilnehmer auch am Sonntagmorgen noch spontan melden. "Die Sportler müssen nur rechtzeitig vor 8 Uhr am Start- und Zielpunkt am Pobershauer Kinderheim sein", so Sten Reichel vom TSV 1872 Pobershau. Der Lauf- und Walkingtreff führt Teilnehmer Richtung...