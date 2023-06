Thalheimerin überrascht mit Goldmedaille

All der Trainingseifer hat sich ausgezahlt. Immer wieder prägte sich Turnerin Lucy Pampel vom SV Tanne Thalheim in den vergangenen Wochen neue und teils sehr schwierigere Elemente ein, um sich bei der Sachsenmeisterschaft in Chemnitz bestmöglich zu präsentieren. Ein Aufwand, der sich für die Erzgebirgerin lohnen sollte.