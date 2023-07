Ticketverkauf für Saisonstart läuft

Der Saisonbeginn steht unmittelbar bevor: In gut einer Woche geht es für die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue um jeden Zähler. Seit Donnerstag werden die Tickets für das erste Heimspiel verkauft. Die Partie gegen die Schanzer aus Ingolstadt steigt am 6. August ab 19.30 Uhr. Karten gibt es ab sofort im Fanshop am...