Tischtennis-Sachsenliga: Angespannte Personallage dämpft Sorgauer Erwartungen

Nach dem Rückzug aus der Oberliga haben die Tischtennisspielerinnen der SG Sorgau in der Sachsenliga zunächst vorn mitgemischt. Nun ist das Team zuhause vom Podestkurs abgekommen.

In der Tischtennis-Oberliga der Damen spielt der ESV Lok Zwickau in einer Klasse für sich. Nach sechs Partien steht der Spitzenreiter immer noch ohne Punktverlust da. Dahinter ist ein spannendes Rennen um die Medaillenränge entbrannt, in dem sich lange auch die SG Sorgau Hoffnung machen durfte. Vom 3. ist er nun allerdings auf den 6. Platz...