Trotz Ausfällen weiterhin auf Bronzekurs

Tischtennis, Sachsenliga: Damen der SG Sorgau erkämpfen auswärts zumindest einen Punkt

Schadensbegrenzung ist in der Tischtennis-Sachsenliga den Damen der SG Sorgau gelungen. Obwohl das Team von mehreren Ausfällen gebeutelt war, erkämpfte es am Samstag in der Fremde zumindest einen Punkt und bleibt in der Tabelle mit 7:3 Zählern auf Bronzekurs. Dass eins der beiden Auswärtsspiele verloren gehen würde, kam nicht...