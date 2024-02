TV-Star gleich in zwei Gefilden

TV-Star gleich in zwei GefildenChristian Klotz hat vielen Menschen geholfen. Dies tut er immer noch, zumindest ehrenamtlich im Ringkampf. Jetzt ist er dafür geehrt worden. Und zweimal war er auch Fernsehstar.

"Unser Ringer-Doc Christian Klotz feiert seinen 75. Geburtstag" - so steht es auf der Internetseite des Ring- und Stemmklubs "Jugendkraft 1898" Gelenau. In vielen von mittlerweile 126 Vereinsjahren hat Christian Klotz Anteil am Gelingen des Klubs, denn seit 1976 betreut er die Zweikämpfer in medizinischen Dingen. Jetzt, zu seinem...