Veilchen entspannen in den Badegärten

Die "englische Trainingswoche" mit drei Testspielen ist für die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue am Sonntag mit einer Wellness-Einheit zu Ende gegangen: In den Badegärten Eibenstock durften sich die Veilchen kurz vor Wiederbeginn des Liga-Spielbetriebs noch einmal entspannen. In die Vollen geht es für die Lila-Weißen...