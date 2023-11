VfB-Fußballer aus Annaberg pirschen sich nach oben

Die Landesklassespielersind siegreich geblieben, aber nureinen Platz geklettert. Ihnen fehlt jetzt nur noch ein Punkt zum Nichtabstiegsplatz.

Ein eher kurioses Spiel hat der VfB Annaberg gegen den SC Syrau 3:1 gewonnen. Was so deutlich klingt, hing zwischenzeitlich am seidenen Faden. Denn als die Kreisstädter hätten 3:0 führen müssen, stand es plötzlich 1:1. Doch der Reihe nach.