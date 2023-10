VfB-Fußballer erleben Turbulenzen bis zum Abpfiff

Drei Tore vorn, aber kein Sieg. Dennoch sehen die Annaberger das 4:4 bei Merkur Oelsnitz als Punktgewinn. Denn in der Nachspielzeit hielt ihr Keeper einen Elfmeter.

Für Interimstrainer Lars Walther ist die Premiere an der Seitenlinie des VfB Annaberg nervenaufreibend gewesen. 4:4 hieß es am Sonntag beim SV Merkur Oelsnitz nach turbulenten 90 Minuten, in denen die Erzgebirger 3:0 vorn, aber kurz vor Ende dann zurückgelegen hatten. Dass ein 3:0 nicht zum Dreier verwertet werden konnte, führt der Trainer auf...