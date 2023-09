Wie der Phönix aus der Asche

Die Landesklasse-Fußballer des FC Stollberg haben gegen Annaberg einen 0:3-Rückstand zur Pause noch zum Sieg gedreht. Die Wiederauferstehung hatte dabei einen Namen.

Selten wurde auf der Zuschauertribüne des FC Stollberg der Schlusspfiff so sehr herbeigesehen wie am Sonntagnachmittag. "Pfeif ab" - so schallte es schon in der 81. Minute der Landesklasse-Partie zwischen dem FCS und dem VfB Annaberg hinunter auf den Kunstrasen - gefolgt von Gelächter.