Wind bringt einige Talente aus dem Konzept

Biathlon: Schwarzenberger holen bei Cup-Läufen mehrere Podestplätze

Bei zwei Wettkämpfen sind junge Biathleten des PSV Schwarzenberg am vorigen Wochenende durch die Loipe und an den Schießstand gerauscht. Beim deutschen Schülercup in Oberwiesenthal standen Techniksprint und Verfolger auf dem Plan. Die Sportschüler Malwina Hermann und Jonas Tryonadt präsentierten sich dabei durchweg stark.