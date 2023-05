Wintersport mit sommerlichem Flair

Spannung pur hat am Samstag der Citysprint in Annaberg-Buchholz geboten. Wintersportler lieferten sich anlässlich der dortigen Modenacht wieder packende Duelle auf ihren Rollskiern. So verwandelte sich die Wolkensteiner Straße in eine 80 Meter lange Bergstrecke, die jüngere und ältere Teilnehmer hinaufpreschten.