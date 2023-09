Zwönitzer HSV: Keine Chance gegen bissige Haie

Deutlich mit 22:33 haben die Verbandsliga-Handballerinnen des HSV ihren Saisonauftakt gegen Mölkau vergeigt. Der Coach weiß, wo er den Hebel ansetzen muss.

An der Motivation lag es sicherlich nicht. Eine Woche länger als die anderen Mannschaft in der Verbandsliga West mussten die Handballerinnen des Zwönitzer HSV auf ihren Saisonstart warten. Und mit dem HSV Mölkau rückte zum Auftakt ein Kontrahent an, gegen den ein Sieg keinesfalls außerhalb jeglicher Reichweite lag.