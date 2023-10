Absteiger mit Auftakt nach Maß

Die Tischtennisspieler der HSG Mittweida haben in der 2. Bezirksliga mit 9:6 beim TTV Dresden III gewonnen. Während einige Teams wie der Langenstriegiser SV (vier Spiele) schon mehrere Partien in der Liga hinter sich haben, war es für die Mittweidaer der Start in die Saison. Nach dem Abstieg in der vergangen Spielzeit zeigten sie sofort, in...