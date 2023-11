Drei Leckerbissen für Fußballfans

Neben dem Indoor-Regio-Cup steige n im Dezember auch der Silberne Budenzauber sowie ein Alt-Herren-Turnier mit Kickern der früheren DDR-Nationalelf

Die Fußballfans der Region dürfen sich in diesem Jahr gleich auf drei Leckerbissen in der Weihnachtszeit freuen. So steigt am 22. Dezember in der Sporthalle des Brander Cottagymnasiums der 15. Indoor-Regio-Cup. Bei dieser inoffiziellen Hallenkreismeisterschaft laufen der BSC Freiberg, Fortuna Langenau (beide Landesklasse), TSV Langhennersdorf,...