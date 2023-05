"Ein paar Tränen habe ich vorm Ziel verdrückt"

Ringo Gründel (Foto), der Trainer der Göritzhainer Fußballer, hat am Wochenende bewusst auf den Landkreislauf verzichtet, um seinen ersten Marathon in Angriff zu nehmen. Der 53-Jährige war beim Oberelbe-Marathon zwischen Königstein und Dresden dabei und schaffte die Distanz in 4:10:54 Stunden.