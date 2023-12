Freiberger halten mit Kantersieg Anschluss

Hockey: FHTC siegt in Leipzig 11:1 - Mädchenlösen Endrundenticket

Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben in der Mitteldeutschen Verbandsliga nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur gefunden. Am letzten Spieltag des Jahres machten die Bergstädter in Leipzig Nägel mit Köpfen und fertigten Schlusslicht Leipziger SC II 11:3 (7:2) ab. Mit nunmehr 7 Punkten auf dem Konto...