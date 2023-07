Freiberger Tischtennis-Oldie schürft EM-Gold

In den nächsten Tagen möchte Wolfgang Schmidt vor allem seinen Garten genießen. "Der hat lange auf mich gewartet", sagt der Tischtennisspieler des SV Saxonia Freiberg. Und die Ruhe auf dem Grundstück in Halsbrücke hat sich der Oldie redlich verdient. Seit Januar war der mittlerweile 82-Jährige in Sachen Tischtennis fast ständig auf Achse -...