Fußballer vom SV Germania Mittweida möchten von einem "Pflichtsieg-Gerede" nichts wissen

Der SV Germania Mittweida peilt in der Fußball-Landesklasse bei der SG Kesselsdorf den nächsten Dreier an - es wäre der fünfte in Folge. Dagegen würden sich die Altmittweidaer in Meißen schon über einen Punkt freuen.

Mittweida. Vier Siege in Folge, nur 2 Punkte hinter dem Spitzenreiter und Titelfavoriten Nummer 1, Stahl Riesa: Da könnte man meinen, dass das kommende Spiel für Germania Mittweida (6./19 Punkte) bei der SG Kesselsdorf (10./6) in der Fußball-Landesklasse eine reine Formsache ist. "Viele bei uns im Umfeld haben in dieser Woche schon von einem Pflichtsieg geredet. Doch davon will ich nichts hören", erklärt Sebastian Voigt.

Der Germania-Trainer tritt vor der Partie mächtig auf die Euphoriebremse und stellt klar: "Man muss Kesselsdorf und unsere bisherigen Spiele in den richtigen Kontext setzen. Wir hatten in den vergangenen Partien auch Gegner, die wir eigentlich schlagen müssen." Wobei die Betonung auf eigentlich liegt, denn: "In der vergangenen Saison haben wir uns gegen vermeintlich schwächere Gegner immer schwer getan. Da scheinen wir in dieser Spielzeit stabiler zu sein." Aber auch hier spielen laut Voigt sicher auch andere Dinge mit. So habe man viel Spielglück gehabt und das Momentum oft zu nutzen gewusst.

Im Gegensatz zu anderen Trainern in der Liga hat der Mittweidaer zudem das Glück, auf einen breiten Kader zurückgreifen zu können. Noch erfreulicher sei: "Die Leute, die reinkommen, funktionieren sofort." Wie zuletzt Felix Reuther als dreifacher Torschütze gegen den Meißner SV, der eigentlich in der Vierer-Kette Linksverteidiger spielt. Gegen Meißen musste er sich im linken Mittelfeld bewähren und das auch nur, weil ein Spieler ausgefallen war. "Solche Tore fallen nicht aus Zufall. Dafür muss man auch den richtigen Riecher haben", lobt Voigt den 22-Jährigen. Auf den Gegner einstellen kann sich Germania nicht, da Kesselsdorf für Voigt ein unbeschriebenes Blatt sei. "Ich habe mich auch nicht mit anderen Trainern ausgetauscht. Am Ende ist es wichtig, dass wir unser Stärken auf den Platz bringen."

Noch mehr auf die Bremse tritt Sebastian Groh vor dem Spiel des SC Altmittweida beim noch sieglosen Meißner SV - obwohl der SCA-Trainer nach zuletzt zwei Siegen das eigentlich nicht müsste: "Aufgrund von Verletzungen fehlen uns fünf Spieler, die in der Hinrunde auch kein Spiel mehr machen werden." Zudem steht Pascal Claußnitzer aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung, der zuletzt wichtige Treffer beisteuerte. Groh erwartet einen spielstarken Gegner: "Ich habe mir die Meißner in Mittweida angeschaut. Sie haben versucht, viel spielerisch zu lösen, wurden dann aber etwas überrumpelt."

Aufgrund von vorhergesagten Regenfällen könnte es sein, dass die Altmittweidaer an der Elbe auf Kunstrasen spielen müssen. Zu Hause auf dem heimischen Rasen ist das SCA-Team eher schwereres Geläuf gewöhnt. "Ja, dort haben wir aktuell ganz andere Sorgen. Kleine Regenwurmhügel machen uns das Leben schwer und sorgen für viele Unebenheiten." Insofern sollte einem gepflegten Ballspiel in Meißen nichts im Wege stehen. Trotz aller schwierigen Vorzeichen zählt für Groh immer noch das Momentum: "Wir müssen die positive Motivation und den Schwung der letzten Siege mitnehmen." Ansetzungen