Fußballer vom SV Germania Mittweida stehen in Frankenau auf dem Platz

Das Landesklasse-Spiel der Mittweidaer Fußballer findet am Samstag in Frankenau statt. Für den Trainer geht der Heimvorteil dadurch verloren.

Mittweida. Nach zweiwöchiger Pause kämpfen die Landesklasse-Fußballer von Germania Mittweida (8.Platz/35 Punkte) an diesem Samstag wieder um Punkte. Aufgrund der Leichtathletik-Wettbewerbe im Stadion müssen die Mittweidaer aber für die Partie gegen Fortuna Langenau (13./22) umziehen. Die Begegnung findet in Frankenau statt.

"Das ist nicht unbedingt ein Vorteil für uns, zumal wir in Frankenau auch nicht trainiert haben", sagt Trainer Sebastian Voigt. Einige Kicker der Germania haben vor gut einem Jahr schon an gleicher Stelle gespielt. Zum Abschied aus der Sachsenliga gab es im Juni 2022 ein 3:3 gegen den FV Dresden-Laubegast. Danach mussten die Mittweidaer zurück in die Landesklasse.

In dieser sind nach Meinung des Trainers noch einige Zähler nötig, um endgültig ins sichere Fahrwasser zu kommen. "Ich denke, dass wir noch sechs bis sieben Punkte benötigen. Und da werden die nächsten beiden Spiele gegen Langenau und Meißen schon wichtig, weil danach noch die besten Drei der Liga auf uns warten", so Voigt, der eine ähnlich zähe Partie wie im Hinspiel, das Mittweida mit 2:1 gewonnen hatte, erwartet. "Es wird viel über den Kampf gehen. Andererseits können es sich die Langenauer so langsam nicht mehr leisten, nur defensiv zu agieren." Nachdem alle Nachholspiele der Staffel absolviert sind, stehen die Fortuna-Kicker nun auf einem Abstiegsplatz. Darüber hinaus kämpft das Team von Rico Achenbach mit Verletzungssorgen: "Die Liste ist sehr lang. Es werden wieder drei A-Jugendspieler in Mittweida mit dabei sein." Zudem sitzt Mittelfeldmotor Phil Reyer eine Gelbsperre ab. "Uns bleibt gar nichts anderes übrig als mit Mut und Risiko aufzulaufen", so Achenbach. Ansetzungen