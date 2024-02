Fußballer von Germania Mittweida spielen nur einmal über 90 Minuten

Innerhalb von zwei Tagen haben die Landesklasse-Fußballer von Germania Mittweida zwei Testspiele absolviert. Dabei verletzte sich ein ehemaliger Mittweidaer schwer.

Am Donnerstagabend zeigten die Mittweidaer Kicker bei Sachsenligist VfB Fortuna Chemnitz trotz der 1:3-Niederlage eine ansprechende Leistung. Speziell in der 1.Halbzeit setzten die Mittelsachsen viele Akzente nach vorn. Allein in den ersten 45 Minuten sprangen sechs Eckbälle für die Germania heraus. Die Chemnitzer gingen durch eine abgerutschte...