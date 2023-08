Gespannt auf Texas: Mila Müller von der LG Mittweida wagt neues Abenteuer

Mila Müller spielt beim SV Union Milkau Volleyball und ist Speerwerferin bei der LG Mittweida. Nun fliegt sie für ein Austauschjahr in die USA - auch, weil ein mittelsächsischer Sportpolitiker sie dafür auserkoren hatte.

Mittweida. Der Koffer von Mila Müller ist in der vergangenen Woche schon gut gepackt gewesen. "Ich muss an ganz viele Sachen denken und darf nichts vergessen. Schließlich geht es etwas länger weg", sagt die Schülerin des Mittweidaer Gymnasiums mit einem Schmunzeln. Die 15-Jährige startet an diesem Mittwoch zu einem Austauschjahr in die USA. Bis zum nächsten Sommer wird sie in Dallas (Texas) bei einer Gastfamilie leben. Bis dahin müssen auch ihre beiden Sportvereine - sie betreibt Speerwerfen bei der LG Mittweida und spielt Volleyball in der zweiten Frauenmannschaft des SV Union Milkau - auf sie verzichten.

"Dass ich dort weiter mit dem Speer trainieren kann, ist eher unwahrscheinlich", sagt die Mittweidaerin. "Aber ich hoffe, dass es dort eine Volleyballmannschaft gibt. In einem Team kann ich mich leichter integrieren." Mila Müller wird in Murphy, einem Vorort von Dallas, leben und an der McMillen Highschool lernen. "Die ersten Eindrücke sind schon vielversprechend", sagt sie lächelnd. In der vergangenen Woche hatte sie bereits Kontakt zu ihrer Gastschwester Ellie in Texas. "Wir haben gleich einmal drei Stunden miteinander gesprochen und waren sofort auf einer Wellenlänge", berichtet die Mittweidaerin. "Und ich glaube, ich komme nicht in das schlechteste Elternhaus. Ihr Vater arbeitet als Anwalt, ihre Mutter als Managerin." Zur Familie gehört noch eine Nanny, die Ellie von Geburt an begleitet hat. "Und im Haus gibt es keine Waffen, was ich schon einmal sehr gut finde."

Erstes Kennenlernen war vielversprechend

Der Traum von Amerika beschäftigt Mila Müller bereits einige Jahre. "Sie wollte schon mit 12 ein Austauschjahr machen", erzählt ihre Mutter Jana Müller, die ebenfalls bei Union Milkau Volleyball spielt. Ihre 15-jährige Tochter schaut nicht nur viele US-amerikanische Filme, sondern hört zudem viel Musik aus den Staaten. "Aber weniger die aktuellen Chartsongs, sondern vielmehr die Hits aus den 80er-Jahren wie von Alice Cooper, Michael Jackson oder Tina Turner", ergänzt die Schülerin.

Die Mittweidaer Familie - dazu gehören noch Vater Thomas und Schwester Kira - beide ebenfalls aktive Volleyballer in Milkau - hat schon Erfahrungen mit Schüleraustauschen und war auch selbst schon Gastgeberfamilie. "Wir hatten bereits zwei Schüler aus Chile bei uns", sagt Jana Müller.

Finanzierung über Stipendium

Der Schüleraustausch ihrer Tochter wird vor allem über ein Stipendium finanziert. Möglich geworden ist der Austausch durch eine Förderung des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des Deutschen Bundestages. "Dafür wurden aus den verschiedenen Wahlkreisen in Deutschland Bewerber gesucht. Wir haben uns zunächst per Post beworben, später folgte ein Termin zum Kennenlernen", berichtet Jana Müller.

Die Entscheidung, wer aus Mittelsachsen den Zuschlag für ein Austauschjahr bekommt, lag plötzlich bei Philipp Hartewig. Der Bundestagsabgeordnete, der zugleich Vizepräsident des Kreissportbundes ist, entschied sich letztlich für die Mittweidaerin. "Ich fand ihre gesamte Bewerbung überzeugend, und sie hat noch großes Potenzial, sich zu entwickeln", sagt der Politiker, der unter anderem auch im Sportausschuss des Bundestages sitzt. "So ein Stipendium ist für viele Familien nicht stemmbar, dient aber der generellen Völkerverständigung. Es hat einen besonderen politischen Wert", betont Hartewig.

Im Vorfeld des Austausches wurden zudem die Rahmenbedingungen abgesteckt und verglichen, welche Schülerin zu welcher Gastfamilie passen würde. "Ich glaube, mich hat es vor allem wegen meiner musikalischen und den vielen gemeinsamen Interessen zu dieser Familie nach Texas verschlagen", mutmaßt Mila Müller mit einem Schmunzeln. Auf einer Karte zeigt sie die Standorte anderer deutschen Austauschschüler. "Wir werden uns innerhalb des Jahres wohl nur für eine Woche in Washington sehen. Sonst sind alle zu weit entfernt." Eine Austauschschülerin ist beispielsweise in Alaska untergebracht.

Das Stipendium kostet für das gesamte Jahr rund 16.000 Euro. "Wir bekommen dazu Schüler-Bafög, und natürlich stellen wir Mila ihr Kindergeld zur Verfügung", sagt Vater Thomas Müller. Generell gehe es aber darum, in diesen knapp zehn Monaten bestmöglich allein zurechtzukommen, sagt er. Zwischendurch nach Hause zu fliegen, ist nur in absoluten Not- oder Ausnahmefällen gestattet. "Der Rückflug für den Juni steht aber schon fest", so der Vater, der in der Milkauer Sachsenklasse-Mannschaft spielt.

Vor dem Abflug noch einmal Spaghetti mit Tomatensoße

"Wir hoffen doch, dass sie sich regelmäßig bei uns meldet", sagt Jana Müller. "Sie wird aber wohl mehr mit Kira als mit uns telefonieren." Die ältere Schwester freut sich natürlich für Mila mit, für sie wäre so ein Jahr in Amerika allerdings nichts. "Mich reizt da eher ein Jahr in Japan", sagt sie. Am Wochenende hatte es mit Freunden und Nachbarn eine große Abschiedsparty gegeben - unter anderem mit einem englischsprachigen Quiz. An diesem Dienstag gab es für Mila Müller zum Abschied noch einmal Spaghetti mit Tomatensoße.

Via Leipzig, Frankfurt und New York geht es am Mittwoch nach Texas. Und der eine Koffer, 23 Kilogramm schwer, ist inzwischen voll. "Meine Mutter hat mir für die Gastfamilie noch einen Schwibbogen mitgegeben. So einen haben sie bestimmt noch nicht." Für die Weihnachtsdekoration habe die Gastfamilie sogar ein eigenes Zimmer, sodass vor allem die Adventszeit dort spannend wird, sagt sie.