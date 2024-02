HSG-Dachse: Werden am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen

Die Freiberger Oberliga-Handballer sind beim Tabellendritten Bad Blankenburg gefordert. Nach dem Debakel in Dresden hat sich das Team zusammengerauft – und baut auf einen abgezockten Rückkehrer.

Sven Hesse hatte vergangenen Sonntag wieder etwas Selbstvertrauen tanken können. Der junge Rückraumspieler der HSG Freiberg half am spielfreien Wochenende des Oberliga-Teams in der zweiten Vertretung aus, die mit dem klaren 29:22-Sieg bei Verfolger Limbach-Oberfrohna ihre Tabellenführung in der Handball-Verbandsliga festigte. Hesse steuerte 4...