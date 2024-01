Junge Bräunsdorferin erkämpft Bronze

Mathilda Herrmann vom SV Einheit Bräunsdorf hat bei den Hallenlandesmeisterschaften der U 14 im Mehrkampf für ein Spitzenresultat gesorgt. Doch nicht alle Träume der jungen Aktiven reiften.

Mit einer starken Vorstellung hat sich Mathilda Herrmann vom SV Einheit Bräunsdorf am Sonntag bei den Hallenlandesmeisterschaften der Altersklasse U 14 die Bronzemedaille im Fünfkampf gesichert. In ihrer Altersklasse, der W 12, waren 35 Sportlerinnen aus ganz Sachsen in der Leichtathletikhalle des Chemnitzer Sportforums...