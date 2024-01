Kleinfeld-Fußballer des SV Narsdorf wollen die „Großen“ ärgern

Bei der Vorrunde zur Hallenkreismeisterschaft spielen die Fußballer des SV Narsdorf mit. Die Mannschaft ist zwar in der Freizeitliga aktiv, kann aber auf Kreisoberliga-Erfahrung zurückblicken.

Für die Hallenkreismeisterschaft der Fußballer haben in dieser Saison so viele Mannschaften gemeldet wie lange nicht. Nach einigen Jahren müssen die Endrundenteilnehmer erstmals wieder in Vorrunden ermittelt werden. In einer davon wagen sich auch die Kleinfeldfußballer des SV Narsdorf auf das Parkett in Flöha. „Ich gebe ihnen sogar gute...