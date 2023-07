Kugelstoßerin Jara Graf aus Mittweida: "Das war mein bisher schönster Wettkampf"

Kugelstoßerin Jara Graf von der LG Mittweida hat bei der Deutschen Meisterschaft in Kassel Platz 12 belegt. Eine Vereinskollegin darf sich nun auf die Jugend-DM freuen.

Mittweida. Am Ende hätte Jara Graf am Sonntag persönliche Bestleistung stoßen müssen, um bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Kassel ins Kugelstoßfinale der besten acht Starterinnen einzuziehen. Das gelang bei großer Hitze im Kasseler Auenstadion allerdings nicht. Mit 14,34 Metern, die die Athletin der LG Mittweida im ersten Versuch erreichte, wurde es am Ende Platz 12 in Hessen.

Die Frankenbergerin war darüber allerdings überhaupt nicht traurig. "In ein Stadion einzulaufen, in dem 15.000 Zuschauer klatschen, ist einfach beeindruckend. Das war mein bisher schönster Wettkampf, weil es eben so voll war", sagte die 20-Jährige, die sich am Sonntagabend noch die weiteren Disziplinen vor Ort anschaute.

Ihre ehemalige Teamkollegin bekam sie da aber nicht zu sehen. Die Mittweidaer Hürdensprinterin Anne Weigold, die inzwischen für den TV Wattenscheid startet und bei der DM 2020 und 2021 jeweils Silber gewonnen hatte, stand mit seinem Sonderstartrecht zwar in der Meldeliste, doch ihr Platz im Vorlauf blieb leer. Dagegen lief Pauline Winkler vom TVL Freiberg über 100Meter in 11,82 Sekunden zu einer persönlichen Bestzeit, schied aber vorzeitig aus. Die Mittelsächsin hatte es in ihrem Vorlauf auch mit dem deutschen Aushängeschild Gina Lückenkemper, die am Ende den Titel gewann, zu tun bekommen.

Bei einem kurzfristig angesetzten Normwettkampf der LG Mittweida haben zwei mittelsächsische Athletinnen die Gunst der Stunde genutzt und dürfen sich auf die Deutschen Jugendmeisterschaften freuen. Sehr knapp war es bei Luise Schmidt im Diskuswurf. Die Geringswalderin schleuderte die Scheibe auf 39,02 m und erfüllte die Norm (glatte 39 m) hauchdünn. "Sie ist zuletzt sehr vorsichtig in die Wettkämpfe gegangen und ich hoffe, dass der Knoten geplatzt ist", sagte Trainer Michael Sperling. Luise ältere Schwester Ulrike ließ den Wettkampf aufgrund von Fußproblemen aus, und Speerwerfer Niels Keutel (LV Mittweida) verpasste mit 54,19 m die Norm für die U-20-Titelkämpfe in Rostock.

Clea Lorenz vom Freiberger PSV darf sich auf die U-16-DM in Stuttgart freuen. Die Athletin, die auch bei Sperling in Mittweida trainiert, erfüllte im Dreisprung mit 10,72 m die Norm. Lea Bork vom LV 90 Erzgebirge ließ im Diskuswerfen der U20 aufhorchen: Ihre Scheibe landete bei 54,20 m - deutsche Jahresbestleistung dieser Altersklasse.